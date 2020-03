„AK Tirol berät bei Fragen zu Corona an diesem Wochenende von 8 bis 18 Uhr“

Aufgrund der aktuellen Lage steht die AK Tirol ihren Mitgliedern auch am Fr 20. März, Sa 21. März und So 22. März ganztägig unter Tel. 0800/22 55 22 für alle Fragen zu Arbeitsrecht (DW 1414), Arbeitslosigkeit und Pension (DW 1616) sowie Reiserecht (DW 1818) zur Verfügung. Die AK Experten sind von 8 bis 18 Uhr telefonisch und per eMail erreichbar. Damit die Beschäftigten zu recht und gerechtigkeit kommen.

Das Corona-Virus und seine Auswirkungen brachten auch die Hotlines der AK Tirol zum Glühen. Allein seit Inkrafttreten der Gesetze am Montag dieser Woche wurden mehr als 10.000 Anrufe und das 100-fache der sonst üblichen Zahl an eMails entgegengenommen und beantwortet bzw. bearbeitet.

„Der Informationsbedarf unserer Mitglieder ist jedoch weiterhin groß. Deshalb weiten wir unser Beratungsangebot auch auf das kommende Wochenende aus“, erklärt AK Präsident Erwin Zangerl. „Die AK Mitglieder brauchen Recht und Gerechtigkeit, gerade jetzt.“

Für alle Fragen rund um Corona stehen die Expertinnen und Experten der AK Tirol

auch am Freitag, 20. März, Samstag, 21. März, und Sonntag, 22. März, zur Verfügung, täglich von 8 bis 18 Uhr:

Arbeitsrecht 0800/22 55 22 – 1414 arbeitsrecht@ak-tirol.com

Arbeitslosigkeit, Pension 0800/22 55 22 – 1616 sozialpolitik@ak-tirol.com

Reiserecht 0800/22 55 22 – 1818 konsument@ak-tirol.com

AK Imst 0800/22 55 22 – 3131 imst@ak-tirol.com

AK Kitzbühel 0800/22 55 22 – 3232 kitzbuehel@ak-tirol.com

AK Kufstein 0800/22 55 22 – 3333 kufstein@ak-tirol.com

AK Landeck 0800/22 55 22 – 3434 landeck@ak-tirol.com

AK Osttirol/Lienz 0800/22 55 22 – 3535 lienz@ak-tirol.com

AK Reutte 0800/22 55 22 – 3636 reutte@ak-tirol.com

AK Schwaz 0800/22 55 22 – 3737 schwaz@ak-tirol.com

AK Telfs 0800/22 55 22 – 3838 telfs@ak-tirol.com

AK Wörgl 0800/22 55 22 – 3939 woergl@ak-tirol.com