80 Ski-Talente zeigten am Gaisberg auf

Der Raiffeisen Bezirkscup am Gaisberg in Kichberg war ein voller Erfolg. Bei besten Bedingungen waren knapp 80 Schüler und Jugendliche am Start.



Kirchberg | Alle zwei Rennen konnten unfallfrei über die Bühne gebracht werden. Erstmals fand auch ein Technikbewerb (Bewertung im „frei Fahren“) statt. Ein großes Dankeschön geht an die Bergbahn Kitzbühel für Beschneiung und Präparierung der Rennstrecke, aber auch an die vielen freiwilligen Helfer und Funktionäre, ohne die ein solcher Renntag nicht möglich wäre.



Der Ski Klub Kirchberg hat sich im Sommer 2024 neuformiert und wird Schritt für Schritt unter der neuen Führung von Obmann Manuel Pichler wieder zum Leben erweckt. Schon im Herbst wurde großartige Nachwuchsarbeit geleistet, was sich im laufenden Winter bei regelmäßigen Trainings und ersten Rennerfolgen fortsetzt. 2025 zählt der SKK wieder stolze 460 aktive Mitglieder und freut sich auf jeden Einzelnen, der Teil davon ist bzw. künftig werden will.



Die nächste größere Zusammenkunft wird am 2. März bei der Clubmeisterschaft sein, wo sich Groß und Klein auf Skiern oder als Zuschauer treffen.



Alle Ergebnisse des Raiffeisen Bezirkscups in Kirchberg gibt‘s unter www.skizeit.at. KA

Bild: Die Sieger der beiden Rennen im Rahmen des Bezirkscups in KIrchberg strahlten mit der Sonne um die Wette. Foto: SK Kirchberg