60 Jahre geniale Metallbautechnik

Es sollte keine Feier im großen Rahmen werden, aber es wurde eine Feier mit Größe: Valenta nützte sein rundes Firmenjubiläum, um seinen Mitarbeitern in einer sehr persönlichen Würdigung im Betrieb Dank auszusprechen.



Fieberbrunn | Das 1964 von Otto Valenta gegründete Unternehmen erlebte in seinen 60 Jahren sehr viele Höhen und auch ein paar Tiefschläge. Der Betrieb, der nunmehr in dritter Generation von seinem Enkel Stefan geführt wird, erlebte seinen „Urknall“ in der Garage des damaligen Einfamilienhauses im Fieberbrunner Ortsteil Rosenegg. Mit Fleiß und Weitblick erweiterte Valenta die kleine Bau- und Kunstschlosserei und es kamen stetig neue Bereiche dazu, sein Sohn Josef folgte in seine Fußstapfen und übernahm 1978 die Geschäftsführung und mit ihr zehn Mitarbeiter. Große Trauer herrschte als Gründer Otto Valenta 1984 plötzlich starb.



Expansion in ein neues Zeitalter

Josef „Pepi“ Valenta zeichnete dadurch mit gerade mal 30 Jahren alleinverantwortlich für das Unternehmen. Aber Josef Valenta schmiedete nicht nur Metall, sondern auch bereits Pläne zur Expansion und führte ab 1985 das Unternehmen in ein neues Zeitalter. Es folgte 1985 der Bau einer ersten Halle am jetzigen Standort, 1988/89 übersiedelte der vollständige Betrieb mit inzwischen 20 Mitarbeitern an den neuen Standort, wo weitere Investitionen und Mitarbeiterexpansionen folgten. Neue Technologien wie Laserschnitt, CNC-gesteuerte, lasergestützte Biegewinkelkorrektur – um auch komplizierte Blech- und Profilbauteile zu fertigen – brachten neue prestigeträchtige Aufträge und Valenta produzierte u.a. „Ufos“ für den Flughafen Dubai aber auch die Aluverkleidung für die BMW-Konzernzentrale in München. Neue Ideen mit Weitblick, ein schlagkräftiges Team, neuen Technologien und eine neuerliche bauliche Investition am Standort brachten im neuen Jahrtausend viele spannende und lukrative Aufträge u.a. die Fassadengestaltung des Fußballstadions in Johannesburg (WM 2010). Dass gerade das prestigeträchtige Projekt in Südafrika das Unternehmen zu Fall brachte und 2012 die Insolvenz zur Folge hatte, war ein herber Rückschlag.



Doch die Valentas sind zäh und Sohn Stefan in dritter Generation wollte das Lebenswerk seines Großvaters und Vaters weiterführen und den loyalen Mitarbeitern weiterhin eine berufliche Heimat geben. Er wagte einen Neustart und setzte mit 30 langjährigen Mitarbeitern den Grundstein für ein neues Unternehmen. Kleine Projekte, in der Region und tirolweit, aber mit sehr hohem Qualitätsstandart war und ist auch weiterhin seine Prämisse. Dass der Geburtstag jetzt ausschließlich mit den Mitarbeitern inkl. Partnern gefeiert wurde, zeugt vom Stellenwert der Mitarbeiter im Unternehmen. „Die Mitarbeiter sind maßgeblich für den heutigen Erfolg und den Fortbestand des Unternehmens verantwortlich, ihnen gebührt heute mein Dank“, erklärte Stefan Valenta. Der Dank galt auch seiner Familie und seiner Gattin Sandra, mit der er gemeinsam schon erfolgreich an der vierten Valenta Generation gearbeitet hat.



Weitblick einer Werteschmiede

Bgm. Walter Astner lobte den Weitblick und die richtigen Inputs des Unternehmens für die nächste Zeit. „Metallbau Valenta ist ein Ort, an dem nicht nur Ideen, sondern auch Werte geschmiedet werden. Der Wille, immer das Beste zu geben, jeden Wandel mitzumachen und dabei den Fokus nicht zu verlieren, zeugt von großem Unternehmergeist. WK-Obmann Peter Seiwald wohnte der Feierstunde ebenfalls bei und überreichte den geehrten Mitarbeitern die Urkunden.



Geknallt haben an diesem Abend aber nicht nur die Sektkorken, als Überraschung initiierten die Mitarbeiter eine brennende 60 und ein Feuerwerk der Extraklasse. Allen Unkenrufen zum Trotz, darf zu so einem Anlass auch mal eine Böllerei sein. Anita Lutzmann

Bild: Stefan Valenta (hi.li.) und WK-Obmann Peter Seiwald (re.) mit den Geehrten. Vorne von links: Hannes Brüggl (24 Jahre), Lukas Stocker (16. J.), Peter Adelsberger (28 J.), Daniel Troger (17. J.), Reinhold Pirchl (32 J.) und Michael Jungl (28 J.). Stehend v.l.: Richard Hain (35 J.), Bernhard Rojacher (27 J.), Peter Trixl (15 J.), Christian Bendler (25 J.), Walter Hinterholzer (19 J), Michael Oberschmid (33 J.) Markus Winkler (23 J.), Michael Assmayr (22 J.), Monika Aigner (22 J.), Christoph Melmer (33 J.) Johann Eder (27 J.), nicht im Bild: Mevludin Prcic (25 J.). Foto: Anita Lutzmann

Bild: Familie Valenta: Firmenchef Stefan mit Gattin Sandra, Sebastian, Simon, Ursula und Josef Valenta (von links). Foto: Mathias Mauerlechner