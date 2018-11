550.000 Euro an Preisgeldern

Kürzlich gab der Kitzbüheler Ski Club die Preisgeldsummen für die kommenden Hahnenkammrennen bekannt. In Summe werden 550.000 Euro ausgeschüttet.



Kitzbühel | Der Winter naht und die Hahnenkammrennen sind auch nicht mehr fern. Spätestens, wenn der Kitzbüheler Ski Club die Preisgelder bekannt gibt, weiß man, es handelt sich nur noch um wenige Monate. Insgesamt werden bei den Rennen vom 25. bis 27. Jänner 550.000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Abfahrtsrennen und der Slalom werden mit 200.000 Euro honoriert, der Super-G mit 150.000 Euro. Die Aufteilung nach den Rängen ist in der Abfahrt und im Slalom gleich. Der Sieger erhält jeweils 74.000 Euro. Der zweite Platz wird mit 37.000 Euro honoriert und für Rang drei werden 18.500 Euro ausbezahlt. Im Super-G erhält der Gewinner 55.500 Euro. Für den zweiten Rang werden 27.750 Euro bezahlt und Rang drei wird mit 13.875 Euro belohnt.

Kitzbühel ist im Skizirkus einzigartig, denn es werden nicht nur für Top-Ränge Preisgelder ausbezahlt. Bis zum 30. Rang erhalten die Skirennläufer in der Gamsstadt eine Honorierung für ihre Leistung. Elisabeth M. Pöll, Foto: Adelsberger