50 Jahre ÖWR Kitzbühel

Am 17. November fand im Stützpunkt der ÖWR Kitzbühel am Schwarzsee ein kleines, sehr stimmiges Fest anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Einsatzstelle Kitzbühel statt.



Kitzbühel | Der Einsatzstellenleiter Reinhard Hlebetz berichtete kurz über die Entstehung und die Geschichte der Einsatzstelle. In der ausführlichen Bildpräsentation aus den vergangenen 50 Jahren wurde auch des Gründers und früheren Einsatzstellenleiters Herbert Menz gedacht. Alle Anwesenden genossen die Rückschau, wurden doch viele Erinnerungen aufgefrischt.



In den Reden der Ehrengäste aus der Gemeinde und den anderen Blaulichtorganisationen spiegelte sich die Wertschätzung der Wasserrettung und die gute Zusammenarbeit wider. Viele Vertreter der umliegenden und befreundeten ÖWR Einsatzstellen sowie vom Landesverband waren anwesend und überreichten Geschenke zum Jubiläum. Selbst die Einsatzstelle Lienz nahm den weiten Weg in Kauf, um zu gratulieren.



Gleich zu Beginn der Feier stellte sich der Round Table 39 Kitzbühel mit einem Präsent der Extraklasse ein. Nicht zuletzt aufgrund der Unterstützung der ÖWR Fließwassermannschaft beim im Zwei- Jahres-Rhythmus stattfindenden Entenrennen übernahm der RT 39 Kitzbühel die Kosten für ein neues aufblasbares Surfrescue als Dankeschön. Dies ist eine absolute Bereicherung der Einsatzstelle genauso wie der neue Erste Hilfe Rucksack, der mit Unterstützung von Kitzbühel Tourismus angeschafft werden konnte. Nach den Festreden ging man zum gemütlichen Teil des Abends über. Die Kiwi Küche kredenzte viele Köstlichkeiten. Finanziert wurde das Diner über eine Spende von Euro 850,- überreicht durch Peter Jammernegg als Vertreter des Forums für Recht und Sicherheit.



Präsentiert wurde auch die seit Kurzem in der Einsatzstelle Kitzbühel stationierte Rolltrage des Landesverbandes Tirol, die speziell im Canyoningbereich zum Einsatz kommt.



Der ganze Abend wurde von drei Wasserrettungsmitgliedern sehr schön musikalisch umrahmt. Die Einsatzstelle Kitzbühel bedankt sich hiermit auf das allerherzlichste bei allen Sponsoren für die tolle Unterstützung und bei allen Mitwirkenden für den netten Ablauf der Veranstaltung.