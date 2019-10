41 neue Wohnungen übergeben

Am St. Johanner Oberhofenweg übergaben vergangene Woche die Verantwortlichen der „Neuen Heimat Tirol“ die Schlüssel für 26 Miet- und 15 Eigentumswohnungen.



St. Johann | Die Freude stand den neuen Bewohnern der Wohnanlage am Oberhofenweg am Freitagvormittag ins Gesicht geschrieben – die Verantwortlichen der „Neuen Heimat Tirol“, allen voran Geschäftsführer Markus Pollo, konnten gemeinsam mit LR Beate Palfrader sowie St. Johanns Vize-Bürgermeister Georg Zimmermann die Schlüssel für 26 Miet- sowie 15 Eigentumswohnungen an ihre neuen Bewohner übergeben.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol wieder gelungen ist, ein solches Projekt umzusetzen“, erklärte Pollo. „Leistbares Wohnen ist auch bei der NHT das Schlagwort der Stunde und das konnte hier einmal mehr umgesetzt worden. Der Mietpreis für die Wohnungen beträgt inklusive Betriebskosten „nur etwas über 8 Euro pro Quadratmeter“.



Insgesamt investierte der Bauträger in die Wohnanlage samt Tiefgarage 8,9 Millionen Euro, über 25 Millionen Euro will die NHT bis zum Jahr 2021 im Bezirk investieren. Dass es nur mit den Mitteln der Tiroler Wohnbauförderung sowie dank der regen Bautätigkeit der gemeinnützigen Bauträger möglich ist, leistbaren Wohnraum zu schaffen, erklärte LR Beate Palfrader„Daher drehen wir permanent an den Schrauben, damit künftig noch mehr Tirolerinnen und Tiroler von unseren Fördermaßnahmen profitieren“, betonte die Wohnbaulandesrätin, die auch auf das Projekt „Kunst am Bau“ hinwies. Der gebürtige Hopfgartner Künstler Friedrich Biedermann gestaltete ein Kunstwerk, das im Garten der Anlage für Farbe sorgt. Dass es auch der Gemeinde ein besonderes Anliegen ist, leistbaren Wohnraum zu schaffen, betonte Vize-Bgm. Georg Zimmermann, bevor Dekan Johann Trausnitz die neuen Häuser segnete.

Wie Markus Pollo ankündigte stehen in St. Johann auch in unmittelbarer Nähe zur neuen Wohnanlage weitere Projekte an, überdies wird an der Neugestaltung der „Südtiroler Siedlung“ weitergearbeitet. Margret Klausner

Schlüsselübergabe: St. Johanns Vizebürgermeister Georg Zimmermann, LR Beate Palfrader mit Alexander Wartner, Silvia Gruschina sowie ihren Söhnen Sebastian und Dominic und NHT-Geschäftsführer Markus Pollo (v.l.). Foto: Klausner