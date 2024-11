40 Jahre SPG St.Johann/Fieberbrunn

Genau vor 40 Jahren entschieden sich die Fußballclubs von St.Johann und Fieberbrunn, ihre Talente im Nachwuchs zu einer Spielgemeinschaft der Junioren zusammenzuführen.

St. Johann, Fieberbrunn |Bestens organisiert von Walter Sojer und Rudi Krausse konnte in der Saison 1984/85 unter Trainer Hans Treichl und Chauffeur (Co-Trainer) Fred Koidl in der auf Landesebene ausgetragenen Meisterschaft ein beachtlicher fünfter Platz erreicht werden. Nur den starken Vereinen aus Innsbruck musste der Vortritt gelassen werden. Nach 40 Jahren kam es nun beim Jagglbäck in St.Johann zu einem gemütlichen Wiedersehen. Die Erinnerungen an damals wurden unter anderem mit Ausschnitten aus dem Zeitungsarchiv des Kitzbüheler Anzeigers wieder zum Leben erweckt. Foto: Egger