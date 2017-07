36 Wohnungen bis Frühjahr 2018

Vergangene Woche wurde in der St. Johanner Südtiroler Siedlung die Dachgleiche gefeiert. Bis Frühjahr 2018 errichtet die Neue Heimat Tirol hier 36 Mietwohnungen.



St. Johann | Im Zuge der Modernisierung und Neugestaltung der Südtiroler Siedlung in St. Johann errichtet die Neue Heimat Tirol (NHT) eine neue Wohnanlage mit 36 Mietwohnungen samt Tiefgarage. Die Fertigstellung ist bis zum Frühjahr 2018 geplant. Die NHT investiert im Rahmen des ersten Bauabschnitts rund 5,5 Millionen Euro.



NHT errichtet 114 Wohnungen



Insgesamt sind über drei Bauabschnitte 114 neue Wohnungen geplant. Die Gesamtbaukosten betragen 17 Millionen Euro. „Es handelt sich hier um unser aktuell größtes Projekt im Bezirk Kitzbühel. Der Abschluss ist für 2021 geplant. Überhaupt ist der NHT die Modernisierung der alten Südtiroler Siedlungen ein wichtiges Anliegen. Neben St. Johann sind wir derzeit auch in Jochberg und Kitzbühel in der Erneuerung der alten Südtiroler Siedlungen tätig“, berichtet NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner.



„Bis zum Baustart hat es doch etwas gedauert. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der NHT und den Architekten wird jetzt ein absolutes Vorzeigeprojekt mit Mehrwert realisiert. Die Vorfreude ist bereits groß, wenn die ersten Wohnungen im Frühjahr 2018 bezogen werden. Die neue Wohnanlage bringt eine enorme Aufwertung für die Gemeinde und leistbaren Wohnraum für junge Familien“, meint Bürgermeister Stefan Seiwald.



Die Pläne stammen von der Architektengruppe P3 aus St. Johann. Der erste Abschnitt sieht einen Baukörper mit vier Ebenen vor. Die höhenmäßige Situierung des Gebäudes wurde an die bestehende Umgebung angepasst. Insgesamt entstehen 36 Wohneinheiten, davon zehn Zweizimmer-, 22 Dreizimmer- und vier Vierzimmerwohnungen. Die Wohnungen sind über drei Stiegenhäuser erschlossen und verfügen je nach Geschoßlage über Terrassen, Balkone und Gartenflächen.



NHT setzt auf Passivhausqualität



Es wird auch eine eigene Tiefgarage mit 36 Abstellplätzen errichtet. Im Außenbereich sind weitere Parkplätze sowie ein frei zugänglicher Spielplatz geplant. Grundsätzlich sollen die Außenflächen verkehrsfrei gestaltet und begrünt werden. Die Wohnanlage wird in NHT-Passivhausstandard ausgeführt. Die Wärmeversorgung erfolgt über einen Fernwärmeanschluss der Ortswärme St. Johann.

Bilder: Lokalaugenschein auf der NHT-Baustelle in der St. Johanner Südtiroler Siedlung (von links): NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner, Bürgermeister Stefan Seiwald und Vizebürgermeister Georg Zimmermann mit den Architekten Klaus Schickhofer und Wilfried Filzer. Foto: Kogler