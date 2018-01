270 junge Skitalente am Start

Traumhaftes Winterwetter und perfekte Pistenbedingungen fanden die knapp 270 Nachwuchs-Skitalente beim Romed Baumann Kids Race in Hochfilzen vor.



Hochfilzen | Sowohl bei den Bambinis als auch in den Kinderklassen sah man hervorragende Leistungen, die den Stellenwert der Veranstaltung als internationales Kinderskirennen einmal mehr unterstrichen.



Die begehrten Trophäen gingen verdient an die jeweils fünf Besten der einzelnen Klassen, die Tagesschnellsten Lana Hillbrand (SC Zell am See) und Lukas Scharf (SC Westendorf) durften sich zusätzlich über einen Ehrenpreis von Romed Baumann freuen.



Ergebnisse:

Bambini 1 w: 1. Larissa Reiter, Kufstein; 2. Isabelle Maier, SC Leogang; 3. Katharina Nitzsche, Wiedeck.

Bambini 1 m: 1. Philipp Sandbichler, SK Hopfgarten; 2. Simon Bellinger, SC Kössen; 3. Jakob Unterrainer, SC Hochfilzen.

Bambini 2m: 1. Celine Oberschneider, 2. Sofie Pühringer, beide SC Waidring; 3. Viktoria Exenberger, SC St. Johann.

Bambini 2 m: 1. Mateusz Kalwa, SC Tullnerfeld; 2. Noel Hoffmann, WSV St. Jakob; 3. Simon Steinacher, SC Fieberbrunn.

U8 w: 1. Anastasia Wiedner, WA Ski Race Club; 2. Vanessa Schweidler, SC Waidring; 3. Alissia Reiter, KSV.

U8 m: 1. Finn Grussovar, SU Pettenbach; 2. Maximilian Huber, SC St. Johann; 3. Maximilian Mühlberger, SC Kössen.

U9 w: 1. Greta Sachsenröder, SC Taunus; 2. Josefa Wallner, SC Fieberbrunn; 3. Ella Dickson-Turner, SC Westendorf.

U9 m: 1. Dominik Maier, SC Leogang; 2. Julius Fischer, SV Reith; 3. Finn Böhm, SC Nordwald.

U10 w: 1. Klara Huber, SC St. Ulrich; 2. Stefanie Mäser, SC Leogang; 3. Anja Kröss, WSV St. Jakob. U10 m: 1. Manuel Grünwald, SK Saalbach/Hinterglemm; 2. Samuel Fuchs, SK Hopfgarten; 3. Lucas Riedlsperger, SK Saalbach/Hinterglemm.

U11 w: 1. Johanna Seisenbacher, SC St. Johann; 2. Vivian Oberschneider, SC Zell am See; 3. Hannah Rechenberger, WSV Ranshofen.

U11 m: 1. Noah Moherndl, SC Rosenheim; 2. Laurin Fürhapter, SC Hochpustertal; 3. David Moser, SC Leogang.

U12 w: 1. Lana Hillebrand, SC Zell/See; 2. Simona Pöll, KSC; 3. Anna Bokal, SK Alpetour.

U12 m: 1. Lukas Scharf, SC Westendorf; 2. Fabian Pletzer, SK Hopfgarten; 3. Tobias Wallner, SC Fieberbrunn.

Bild: Fabelhafte Zeiten bei den Buben der Klasse U12. Foto: Frick