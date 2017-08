25 Jahre Bourbon Street Festival

Heuer findet zum Jubiläum am Festivalfreitag wieder das beliebte French Quarter im Fieberbrunner Ortsteil Rosenegg statt.



Fieberbrunn | Bei der Geburtsstunde des Bourbon-Street-Festivals im Jahre 1993 glaubte keiner, dass man 25 Jahre später auf eine derart ereignisreiche Geschichte zurückblicken kann. Hunderte Bands, u.a. auch Künstler, die zuvor noch nie Tiroler Boden betreten haben bzw. eines ihrer Abschiedskonzerte gaben, gastierten in Fieberbrunn. Unter anderem waren zu Gast: Climax Blues Band, Louisiana Red, Al Jones, Wilko Johnson, Danny Bryant, Fanfare Ciocärliea, Andy Baum, Zipflo Weinrich, Harry Stojka, Elisabeth Lee, Eric Wrixon, Miller Anderson, Peter Schleicher, James Hunter, The Selecter u.v.m. Die Liste ist endlos und kann auf der Homepage eingesehen werden.



Heuer sind am Samstag, 12. August, ab 19 Uhr folgende Künstler live on stage: Ole Frimer Blues Band, Yunait, The Fancy Blues Band, Hot Rod Special, Gismo Graf, Anke Angels & Robert Shumy, Joseph Parsons, The BluesBones & Panther Session.



French-Quarter Rosenegg am 11. August



Früher ein fixer Bestandteil des Festival-Wochenendes und heuer wieder im Programm dabei: der French-Quarter in Rosenegg. Gestartet wird um 17 Uhr beim Imbiss Snack Attack mit Chass, um 18 Uhr Laurens & Lena mit Pianolas (LenaPUR), 20 Uhr Bühne Hörfarter - Dave & The Pussies, Ruff Stuff und Neu: The Migla und um 24 Uhr im Roseneck - 69 in the shade.



MK Fieberbrunn – Bourbonkonzert 10. August



Mittlerweile ein Highlight ist das Bourbon-Street Konzert der Musikkapelle Fieberbrunn am Donnerstag vor dem Festival. Moderne Klänge aus den Instrumenten von ca. 60 Musikanten – ein wahrer Genuss für Musikfreunde. Beginn: 19.45 Uhr - Musikpavillon.



An allen Tagen Eintritt frei, nützen Sie auch heuer wieder den Nightshuttle, Fahrplan, Zeitplan, weiter Infos unter: www.bourbonstreetfestival.at.

Bild: Mit Joseph Parsons und der Ole Frimer Band, den Hot Roads (Foto), aber auch mit der heimischen „The Fancy Blues Band“ ist am Festivalsamstag für beste Unterhaltung gesorgt. Foto: Hot Road