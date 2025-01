24 Stunden auf der Langlauf-Loipe

24 Stunden Langlaufen und kaum eine Pause: Die Teilnehmer des 24-Stunden-Rennens bei der RausZeit.nordic in Reit im Winkl lieferten tolle Leistungen.



Reit im Winkl | Sowohl Einzelstarter als auch Teams liefen von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, Runde um Runde, es gab Preise für die Sprintwertung sowie für die Gesamtzahl der gelaufenen Runden.



Die Einzelwertung gewannen Anja Sturm aus Regensburg (81 Runden) und der 63-jährige Martin Furrer aus Lenzerheide (173 Runden). Die Teamwertung der Herren (5 Starter pro Team) ging überlegen an das Team der Bundeswehr (282 Runden). Bei den Mixed Teams siegte Team Madshus mit einer Runde Vorsprung vor „Die 450er“.



„Die Begeisterung der Teilnehmer war Runde um Runde zu spüren – eine wirklich gelungene Veranstaltung und ein toller Auftakt zu unserer RausZeit.nordic 2025. Die Veranstaltung hat gezeigt, wie gut sich Sport, Naturerlebnis und Genuss verbinden lassen“, freute sich Matthias Schlechter, 1. Bürgermeister von Reit im Winkl.



Bis spät am Abend wurden die Athleten im Langlaufstadion angefeuert, während der dunklen Nachtstunden zogen sie allein in der Kälte ihre Runden – unterstützt vom Organisationsteam, das ihnen beistand.



Das 24-Stunden-Rennen war der Auftakt zu einer Woche Langlauf und Genuss in Reit im Winkl. Neben Einzelevents wie einem Test & Technik-Tag, Moonlight-Nachtlanglauf bei Fackelschein und Biathlonschießen, einem Ladies Day mit Langlauftraining, Modenschau und Party sowie der RausZeit Team Trophy zum Abschluss legte die Veranstaltung auch einen Schwerpunkt auf den Genuss – schließlich wurde Reit im Winkl erst kürzlich offiziell als „GenussOrt Bayerns“ ausgezeichnet.



Im RausZeit Platzl im Langlaufstadion stehen Strandkörbe, Liegestühle, Feuerschalen und Foodtrucks bereit. Es ist frei zugänglich für alle, die Langlauf-Atmosphäre miterleben wollen.KA

Bild: 24 Stunden lang lieferten sich die Teilnehmer in Reit im Winkl einzeln oder im Team spannende Duelle. Neben den sportlichen Höchstleistungen standen das Naturerlebnis und der Genuss hoch im Kurs. Foto: RausZeit.nordic