24-Stunden-Hilfe im Bezirk

Unabhängig leben und wohnen zu können ist für Menschen mit Handicap oder in hohem Alter ein wichtiges Privileg, welches sie nicht aufgeben möchten. Mit dem Hausnotruf des Roten Kreuzes – der Rufhilfe Tirol – kann sowohl den betroffenen Menschen das auch deren Angehörigen ein Gefühl von Sicherheit geboten werden.



Bezirk | In Zusammenarbeit mit der Bezirksstelle des Roten Kreuz Kitzbühel wurde die Rufhilfe Tirol ins Leben gerufen. Sie besteht aus einem Mobilgerät, einem wasserdichten Funkarmband und einer aktiven Ladestation. Unterwegs benötigen Teilnehmer das Mobilgerät sowie den Sender, welcher wahlweise als Armbanduhr oder Halskette verwendet werden kann. Im Notfall genügt ein Knopfdruck auf die SOS-Taste und es wird eine Verbindung mit dem Roten Kreuz aufgebaut. Die Spezialisten nehmen über das Mobilgerät mit der Person Kontakt auf und leiten alle notwendigen Schritte ein.

Zu Hause & unterwegs

„Dieser Hausnotruf steht natürlich nicht nur Menschen mit Einschränkungen zur Verfügung. Wer heute beruflich wie auch privat viel Zeit in der Natur verbringt hat über die Rufhilfe Tirol einen ‚Schutzengel‘ an seiner Seite“, weiß Bernhard Gschnaller von der Bezirksstelle Kitzbühel. Darüber hinaus stellt der Hausnotruf eine wichtige Ergänzung im Hinblick auf alternative Wohnformen, wie beispielsweise betreutes oder betreubares Wohnen, dar. Wer sich jetzt für die Rufhilfe Tirol entscheidet, spart zusätzlich die Anschlussgebühr in Höhe von 15 Euro pro Haushalt.

Gerne berät die Bezirksstelle des Roten Kreuz Kitzbühel Interessenten kostenlos und unverbindlich. Ein Anruf unter 0800 808 144 genügt und ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes kommt bei Ihnen zuhause vorbei. Kompakt und informativ zusammengefasst sind alle Details zur Rufhilfe Tirol auch online unter www.rufhilfe.tirol abrufbar.

Per Knopfdruck kann auch unterwegs die Rufhilfe des Roten Kreuzes verständigt werden. Das Gerät wird als Armbanduhr (Bild) oder Halskette getragen. Foto: Rotes Kreuz