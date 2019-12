23-Jähriger rastete aus

Kitzbühel | Am Samstag kam es in den frühen Morgenstunden vor einem Lokal in Kitzbühel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Österreichern. Dabei schlug ein 23-Jähriger seinem Kontrahenten mit einem Bierglas auf den Kopf. Anschließend flüchtete der Gewalttäter in die Innenstadt. Durch die Verfolgung von zwei Zeugen konnte die Polizei den Mann kurze Zeit später festnehmen.



Der 23-Jährige bedrohte daraufhin die Polizisten. Er wurde u.a. wegen Körperverletzung sowie versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.