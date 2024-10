2. Beauty- & Gesundheitsmesse

Die „Gesunden Wochen“ in St. Johann starten am 13. Oktober von 10 bis 17 Uhr mit der 2. Beauty- und Gesundheitsmesse im Kaisersaal. Eintritt ist frei.



St. Johann | „Es ist mir eine riesengroße Freude und Ehre, dass ich auch heuer die Beauty- und Gesundheitsmesse in St. Johann/T organisieren durfte. Da ich heuer, aufgrund meiner neu gegründeten Eventagentur, beim Organisieren „freie Hand“ hatte, ist es mir gelungen insgsamt 39 Aussteller aus den Bereichen Beauty & Gesundheit zu gewinnen,“ so die Veranstalterin Claudia Pali



Vielfältiges Angebot wie noch nie

Im Außenbereich erwartet die Besucher ein Rettungstransportwagen und dessen Ausrüstung. Im Foyer kann man sich freiwillig zur Stammzellenspende registrieren lassen sowie den weitreichenden Aufgabenbereich vom Roten Kreuz kennenlernen. Ebenso befinden sich dort eine Akupunkturpraxis, eine St. Johanner Apotheke und zahlreiche Aussteller mit Nahrungsergänzungsmitteln inkl. gratis Kostproben und professioneller Beratung.



Im Inneren des Kaisersaales kann man sich von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen. Aus den Bereichen Energetik, Heilmassagen, Physiotherapie, Kosmetik und Friseur sind zahlreiche Betriebe vertreten, die völlig KOSTENLOS ihre Dienste anbieten.



Schon mal in die Karten schauen lassen? Hier hat man die Gelegenheit dazu.

Die Sparkasse und Merkur klären auf, wie man auch zukünftig Behandlungen und Therapien zum Wohle der eigenen Gesundheit kostengünstig in Anspruch nehmen kann.

Diverse kostenlose Workshops im „Halbstunden-Takt“ runden das Angebot noch ab.

Details unter: www.eventcpali.at/beauty-und-gesundheitsmesse/



Genießen Sie einen Tag nur für sich selbst und das alles bei FREIEM EINTRITT! Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Werbung