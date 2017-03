195 Biathlon-Talente

Dass auch ein kleiner Verein große Veranstaltungen erfolgreich durchführen kann, zeigte das Team vom SV Erpfendorf am letzten Wochenende im Langlauf- und Biathlonzentrum Lärchenhof.



Erpfendorf | Trotz schwieriger Bedingungen (wenig Schnee, Regen am Sonntag) wurden der Ski-Austria Sumi-Cup, die Tiroler-Schülermeisterschaften und die Österreichischen Biathlon-Staffelmeisterschaften für Schüler perfekt abgewickelt. Am Samstag flitzten 195 junge Sportler über die Loipe und zeigten auf zehn Schießständen ihre Treffsicherheit. Einen Tag später lieferten sich 27 Dreier-Staffeln aus sechs Bundesländern spannende Duelle um die Österreichischen Meistertitel.



Tiroler U15-Mädchen holten Staffelgold



Spannende Entscheidungen gab es bei den Österreichischen Schüler-Staffelmeisterschaften unter den insgesamt 27 Dreierteams. In der Klasse U14-U15 männlich setzte sich das Team aus Oberösterreich vor Salzburg 1 und Tirol 1 (Jonas Profunser, Raphael Steiner, Lukas Weissbacher) durch. Bei den Mädchen eroberten die Tirolerinnen Sophie Haider, Teresa Schwarz und Lara Wagner den Meistertitel vor der Steiermark und Salzburg. In der Klasse U12-U13 siegte bei den Burschen Salzburg 1 vor Tirol 1 (Gabriel Hofer, Mathias Prosser, Paul Wechselberger) und Salzburg 2. In der Mädchenklasse gewann das Team aus der Steiermark vor Tirol 1 (Lena Pinter, Livia Pertl, Hannah Schwaiger) und Salzburg.



Ergebnisse

U15: Jakob Feuersinger, Bruck; Lara Wagner, K.S.C.;

U14: Lukas Haslinger, Saalfelden; Femke Kramer, Saalfelden;

U13: Daniel Glasser, Bad Ischl; Lea Sumann, Frojach;

U12: Thomas Marchl, Kuchl; Anna-Maria Schrempf, Ramsau;

U11: Leo Hölzl, K.S.C.; Anna-Lena Wolf, Seefeld;

U10: Simon Grasberger, K.S.C.; Katharina Pürgy, Leutasch;

U9: Florian Oberschneider, Saalfelden; Marie Schrempf, Ramsau;

U8: Maximilian Fuchs, K.S.C.; Louisa Schrempf, Ramsau.

Tirol Milch-Cup

U15: Lukas Weissbacher, SC St. Ulrich; Lara Wagner, K.S.C.;

U14: Jonas Profunser, HSV Hochfilzen; Lara Gandler, K.S.C.;

U13: Paul Wechselberger, Seefeld; Hannah Schwaiger, HSV Hochfilzen;

U12: Mathias Prosser, K.S.C.; Livia Pertl, Tux;

U11: Leo Hölzl, K.S.C.; Anna-Lena Wolf, Seefeld;

U10: Simon Grasberger, K.S.C.; Katharina Pürgy, Leutasch;

U9: Luca Schuster, HSV Hochfilzen; Lisa Zallinger, Leutasch;

U8: Maximilian Fuchs, K.S.C.; Elisabeth Widmoser, SC St. Ulrich. gs

Bild: Die Siegerinnen beim U15-Bewerb in Erpfendorf: Leonie Pitzer (2.), Lara Wagner (1.) und Sophie Haider (3.) mit Gratulanten. Foto: Schwaiger