15 DSDS-Sieger in Kitzbühel

Kitzbühel | Florian Silbereisen wird in seiner Live-Show aus Kitzbühel mit einer Sensation aufwarten und erstmals 15 DSDS-Sieger gemeinsam auf der Bühne präsentieren. Die Künstler stammen aus der ganzen Welt, von Australien bis Kanada und natürlich auch aus Deutschland. Wir dürfen also gespannt sein auf eine Weltpremiere. Nicht verpassen: am Samstag, 2. Juni, 20.15 Uhr im Ersten und im ORF!