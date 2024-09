135 Jahre: Holzbau Foidl feierte

Im Jahre 1889 legte Josef Foidl, Zimmermeister in Fieberbrunn, den Grundstein für das heute auf mehr als 45 Mitarbeiter angewachsene Unternehmen Holzbau Foidl. 135 Jahre später ist der Holzbaumeister weit über die Tiroler Grenzen hinaus bekannt und ein geschätzter Handwerksbetrieb in der Region in vierter Generation.



Fieberbrunn | Dass ein 135-jähriges Bestehen eines Unternehmens alles andere als selbstverständlich ist, spiegelte sich auch in der großen Schar an Gästen und den wertschätzenden Ansprachen wider. Viele Geladene aus der heimischen Wirtschaft, Weggefährten und vor allem viele Freunde der Familie zollten großen Respekt und freuten sich, bei dieser Feierstunde mit dabei zu sein. Verschiedene Programmpunkte sorgten für einen kurzweiligen Abend in der festlich dekorierten Produktionshalle.



Die Gastgeber, Josef und Thomas Foidl, bedankten sich bei allen Festrednern und im Besonderen bei ihren Familien. „Der größte Dank gebührt jedoch der Belegschaft für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle unseres Unternehmens“, merkte Josef Foidl sichtlich stolz an.



Ein Film für die Ewigkeit

Die heimischen Filmemacher Max Foidl und Martin Hautz widmeten sich in ihrem Filmbeitrag nicht nur der 135-jährigen Firmengeschichte, sondern stellten sehr authentisch die Werte des Unternehmens und vor allem auch die Mitarbeiter in den Blickpunkt. Mit kurzweiligen Anekdoten abseits der Kamera neigte sich ein ereignisreicher Festabend, kulinarisch begleitet von einem köstlichen 3-Gänge-Menü, dem offiziellen Ende zu. Inoffiziell wurde ausgiebigst bis in die Morgenstunden gefeiert.



Reges Interesse beim Tag der offenen Tür

Auch beim samstägigen Tag der offenen Tür blickten viele interessierte Besucher hinter die Kulissen des regionalen Holzbauunternehmens. Geboten wurde Kulinarik, Live-Musik, und auch für die kleinen Besucher gab es reichlich Unterhaltung. Anita Lutzmann

Bild: Bürgermeister und Hobbymaler Walter Astner (Mitte) überreichte an Thomas (links) und Josef Foidl eine Portraitserie aller Foidl-Holzbaumeister seit 1889. Foto: Anita Lutzmann