13-jährige Klarinettistin Tagesbeste

Zwei Veranstaltungen gehören noch zum Veranstaltungsreigen des jährlichen Bezirksmusikfestes, allerdings jeweils im Folgejahr: das Skirennen des Musikbezirkes und die ordentliche Generalversammlung.



St. Ulrich | Das Bezirksmusikfest 2016 ging in St. Ulrich über die Bühne, nun folgte am vergangenen Samstag das Bezirksmusikskirennen mit 135 Teilnehmern.



Von den zwölf Blasmusikkapellen gingen Musikanten aus elf Kapellen an den Start, die Bundesmusikkapelle Erpfendorf musste sich wegen eines Faschingsengagements entschuldigen. Gefahren wurde auf der offiziellen Rennstrecke „Kröpfllift“ in St. Jakob, die Siegerehrung fand dann im Restaurant „Buachblick“ in St. Ulrich statt.



Tagessieger Viktoria Widmoser und Walter Leeb



Gestartet wurde in 17 Klassen, wobei die veranstaltende Musikkapelle St. Ulrich mit fünf Klassensiegen brillierte, dicht gefolgt von der Musikkapelle Hochfilzen mit vier Klassensiegen. Die Tagesbestzeit bei den Damen erzielte überraschend die erst 13-jährige Oberndorfer Klarinettistin Viktoria Widmoser mit Respektabstand vor Mia Flatscher aus Waidring und der Vorjahrssiegerin Monika Eder aus St. Ulrich.



Bei den Herren war „Abonnement-Sieger“ Walter Leeb von der Musikkapelle St. Jakob siegreich, gefolgt von Norbert Unterrainer aus Hochfilzen und dem „Nuaracher“ Christoph Pirnbacher.



Mannschaftswertung



Fast schon traditionell gingen die Spitzenplätze der Mannschaftswertung an Musikkapellen aus dem Pillerseetal: Es siegte die „Nuaracher“ Musikkapelle ganz knapp vor der Musikkapelle Hochfilzen, gefolgt von Waidring, Going, St. Jakob und Fieberbrunn.



Klassensieger

Emma Wallner, BMK Hochfilzen; Stefan Trixl, BMK Hochfilzen; Viktoria Widmoser, BMK Oberndorf; Andreas Pirnbacher, BMK St. Ulrich; Alexandra Astl, KMK Fieberbrunn; Philipp Pichler, BMK St. Johann; Monika Eder, BMK St. Ulrich; Christoph Pirnbacher, BMK St. Ulrich; Philipp Prem, BMK Kirchdorf; Johann Wimmer, KMK Fieberbrunn; Birgit Leeb-Lang, BMK Hochfilzen; Annemarie Günther, BMK St. Ulrich; Mia Flatscher, BMK Waidring; Josef Waltl, KMK Fieberbrunn; Norbert Unterrainer, BMK Hochfilzen; Walter Leeb, BMK St. Jakob; Joggi Millinger, BMK Waidring; Roman Bucher, BMK St. Ulrich.



Generalversammlung

Am 19. März findet dann noch um 20 Uhr die Generalversammlung im Kultur- und Sportzentrum in St. Ulrich am Pillersee statt. ersi

Bild: Die Tagesbesten: Viktoria Widmoser aus Oberndorf und Walter Leeb aus St. Jakob. Foto: ersi