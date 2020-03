1.000 Teilnehmer stürmten die Streif

1.000 Teilnehmer stellten sich der Herausforderung des Vertical Up, der zum zehnten Mal im Zielgelände des Hahnenkammrennens gestartet wurde. Nach 31.20 Minuten erreichte Anton Palzer aus Deutschland nach einem furiosen Schlusssprint als Schnellster das Ziel.



Kitzbühel | Knapp 1.000 Teilnehmer aus 19 Nationen bezwangen bei der zehnten Auflage des Vertical Up powered by Berg­zeit die legendäre Streif von unten nach oben. Mit Stirnlampen, Steigeisen, Schneeschuhen, Touren- oder Langlaufski ausgerüstet galt es, die legendäre Rennstrecke zu erklimmen, deren Steigung teilweise bis zu 85 Prozent beträgt. Die Bergläufer lieferten sich auf der 3.312 Meter langen Strecke mit 860 Höhenmetern ein knappes Rennen.

Mit einem starken Finish zum Sieg

In einem knappen Rennen schaffte es Anton Palzer, sich gegen die namhafte Konkurrenz aus der stark besetzten Speedklasse durchzusetzen. Mit einer herausragenden Bestzeit von 31:20 Minuten verwies er in diesem ausgesprochen hochkarätigen Rennen Christian Hoffmann aus der Ramsau und Alexander Brandner-Egger aus Werfen auf die Plätze zwei und drei. Der Sieger darf sich nicht nur über seinen Triumph freuen, sondern auch über einen Scheck von 500 Euro – gesponsert von der Raiffeisenbank des Bezirks Kitzbühel.



Victoria Kreuzer aus der Schweiz überquerte nach 36:53 Minuten mit großem Vorsprung die Ziellinie. Susanne Mair aus Osttirol konnte mit einer Zeit von 40:18 über den zweiten Platz jubeln. Mojca Koligar aus Slowenien belegte den dritten Platz.

Voller Euphorie und Stolz erreichten auch die Starter der Rucksackklasse das Ziel – für sie stand bei der „Herausforderung Streif“ vor allem der Spaß am Sport im Vordergrund.

Die Bezirkswertung entschieden Claudia Fohringer aus Jochberg und Andreas Mayer aus Kirchdorf für sich. Alle Ergebnisse unter https://my.raceresult.com/138175/results

Start frei für die über 1.000 Teilnehmer des Vertical Up. Foto: Werlberger