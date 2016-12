1 Spieltag - 3 Siege - 9 Punkte

In der Frauen Landesliga A zeigte das Team des VC St. Johann mit Siegen sowohl gegen TU Schwaz als auch gegen TI-volley 2, dass sie zu recht ganz oben in der Tabelle angesiedelt sind. Die Männer holten auswärts gegen SC Ehenbichl ebenfalls souverän drei Punkte.



St. Johann | Im ersten Satz gab es für Schwaz gegen die Damen des VC St. Johann nicht viel zu holen (25:9). Danach kamen die Silberstädterinnen zwar immer besser ins Spiel, konnten jedoch gegen die druckvoll agierenden St. Johannerinnen nichts ausrichten und mussten sich klar mit 0:3 geschlagen geben (2. Satz 25:19, 3. Satz 25:14).



Gelungenes Experiment gegen TI-volley 2



Gegen TI-volley 2 stellte Trainer Tassos Theodorakopoulos sein Team völlig um. Als Zuspielerin agierte zum ersten Mal Eva Unterrainer. Zudem kamen die jungen Spielerinnen zum Einsatz. Phasenweise aufkommende Unsicherheiten wurden von den Mädels toll gemeistert und mit 25:15, 25:18, 25:13 konnten die Volley-Girls auch in dieser Partie drei Punkte sichern.



Somit belegen die Frauen ungeschlagen mit 17 Punkten aus sechs Spielen zwar noch den zweiten Tabellenrang hinter VC Volders, die einen Satz mehr gewinnen konnten. Bei den Satzpunkten weisen die St. Johannerinnen jedoch die bessere Differenz auf. Die Entscheidung in der Vorrunde fällt also am letzten Spieltag am 14. Jänner in der Sporthalle Kirchdorf.



Männer auf Rang eins



Aufgrund der Überschneidung mit den Frauenspielen mussten die Männer des VC St. Johann den ersten Satz gegen SC Ehenbichl ohne Trainerin Ria Diamanti und Außenangreifer Tassos Theodorakopoulos bestreiten. Mit 25:20 schafften sie das in eindrucksvoller Manier und gewannen auch das Match deutlich mit 3:0 (25:20, 26:24, 25:19).



Mit einem weiteren 3:0-Erfolg am 15. Dezember gegen TI-Volley gehen die Boys als Spitzenreiter in der Tiroler Landesliga B in die Weihnachtspause.

Bild: Die Damen feierten zwei souveräne Siege. Foto: Hannes Brecher